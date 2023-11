UAM Plazza Accelerator – Événement de sensibilisation sur la Mobilitén Aérienne Urbaine Université Paul Sabatier Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse UAM Plazza Accelerator – Événement de sensibilisation sur la Mobilitén Aérienne Urbaine Université Paul Sabatier Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse. UAM Plazza Accelerator – Événement de sensibilisation sur la Mobilitén Aérienne Urbaine Mardi 5 décembre, 10h00 Université Paul Sabatier Gratuit sur inscription uniquement. L’objectif de cet événement est de sensibiliser les citoyens de Toulouse autour des besoins en matière de mobilité aérienne urbaine, discuter avec la ville sur ce sujet et avec des solutions innovantes dans ce secteur. C’est pourquoi nous vous y invitons pour vous donner l’opportunité de partager vos réflexions sur la mobilité aérienne urbaine. 09.45-10.00 : Arrivée

10.00-10.15 : Qu’est-ce que la mobilité aérienne urbaine ?

10.15-10.45 : La mobilité aérienne urbaine fera-t-elle partie des mobilités du future ?

10.45-11.15 : Quel est le rôle des citoyens dans le développement de la mobilité aérienne urbaine ?

11.15-13.30 : Discutez avec Toulouse Métropole et des start-ups européennes de ce que vous pensez de la mobilité aérienne urbaine. Université Paul Sabatier 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, France Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1sjImyctSZjAS_q9xO2N3jsbIOpi5G2IucRDydhULxhE/prefill »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T10:00:00+01:00 – 2023-12-05T13:30:00+01:00

