Appel à projets “science avec et pour la société 2023” Université Paris-Saclay – tous campus, 20 février 2023, .

Appel à projets “science avec et pour la société 2023” 20 février et 20 mars Université Paris-Saclay – tous campus

Candidatez à l’appel projets “science avec et pour la société #SAPS ” qui soutient & accompagne les projets sciences-societe du territoire !

Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France Île-de-France [{“link”: “http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/appel-a-projets-science-avec-et-pour-la-societe-saps-2022/”}, {“link”: “https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/ArtsCulture/candidature-AAP-SAPS/questionnaire.htm”}, {“link”: “mailto:aap.diagonale@universite-paris-saclay.fr”}]

L’Université Paris-Saclay a obtenu le renouvellement de son label « SAPS – science avec et pour la société » attribué par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche. Assorti d’une dotation financière, ce label vise à soutenir des projets et actions qui favorisent le développement de nouvelles interfaces de dialogue entre sciences, recherche et société et renforcer la structuration d’un réseau territorial grâce à des partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche labellisés, les acteurs de la médiation et de la communication scientifique, les institutions, associations et les collectivités territoriales.

Dans ce cadre, la Diagonale · Université Paris-Saclay lance un nouvel appel à projets « science avec et pour la société – SAPS 2023 » réservé aux associations et destiné à soutenir des projets favorisant les échanges entre la communauté scientifique et la société dans une optique de partage des connaissances et de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et/ou d’implication citoyenne.

Date limite de candidature : 20 mars 2023

Financements : entre 4000 € et 10 000 €

Informations

Candidatures – AAP SAPS 2023

Renseignements : aap.diagonale@universite-paris-saclay.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T07:00:00+01:00

2023-03-20T23:59:00+01:00