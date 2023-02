Concours de nouvelles Université Paris-Saclay – tous campus

Le concours de nouvelles est ouvert à toute la communauté de l’Université Paris-Saclay, étudiants et personnels. Pour participer, il suffit d’envoyer vos écrits à l’adresse mail suivante : bibliotheque.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr.

L’annonce des gagnants aura lieu la semaine du 13 mars 2023 sur la page Instagram de la bibliothèque de l’IUT (@iu.thequesceaux) et par un courrier électronique à destination de chaque gagnant. La remise des lots se fera en main propre à la salle de l’ancienne mairie de Sceaux, le jeudi 16 mars 2023. (A gagner : une carte cadeau d’une valeur de 100€ et des chèques LIRE.)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque de l’IUT par mail : bibliotheque.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr, ou par téléphone : 01 40 91 24 66.

Le règlement complet du concours de nouvelles est disponible sur la page WEB de la bibliothèque : https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/vie-etudiante/bibliotheque-universitaire A vos plumes et claviers !

