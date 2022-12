Dry January (#LeDéfiDeJanvier) Université Paris-Saclay – tous campus, 19 janvier 2023, .

Dry January (#LeDéfiDeJanvier) 19 et 26 janvier 2023 Université Paris-Saclay – tous campus

Webinaire sur inscription

Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France Île-de-France

Et si on faisait une pause avec l’alcool ? Maîtrisons notre consommation.

Le Service de Santé Universitaire (SSU) lance son mois sans alcool ! Venez trinquer aux bars sans alcools prévus sur vos campus, et en apprendre plus sur sa consommation et sur l’addiction à l’alcool dans un webinaire inédit.

19 janvier 2023, 11h-14h : Bar sans alcool au Restaurant Uiversitaire Les Cèdres d’Orsay

26 janvier 2023, 11h-14h : Bar sans alcool au Restaurant Universitaire Lieu de Vie

Webinaire grand public : Se libérer de l’addiction à l’alcool (spécial addictions féminines) : lien d’inscription et date à venir

Plus d’informations : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr



