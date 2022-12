Formation PSC1 (Secourisme et premiers soins) Université Paris-Saclay – tous campus

Formation PSC1 (Secourisme et premiers soins) Université Paris-Saclay – tous campus, 10 janvier 2023, . Formation PSC1 (Secourisme et premiers soins) 10 – 12 janvier 2023 Université Paris-Saclay – tous campus

Sur inscription

Le SSU propose des formations PSC1, ouvertes aux étudiants PAIR’AIDANTS Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France Île-de-France [{« link »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/z1xw7k »}] Formation PCS1 (Secourisme et premiers soins) Un jeune formé = une vie sauvée ! Le Service de Santé Universitaire vous propose des formations PCS1, ouvertes aux étudiants PAIR’AIDANTS (membres d’association étudiante et BDE/BDS, relais VSS, ambassadeurs, soutien de vie…). Jours d’interventions à venir.

Sur inscription, à ce lien.

Plus d’informations : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T10:00:00+01:00

2023-01-12T16:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Université Paris-Saclay - tous campus Adresse Ile-de-France lieuville Université Paris-Saclay - tous campus

Université Paris-Saclay - tous campus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//