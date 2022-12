Campagne de prévention au suicide, 2e édition Université Paris-Saclay – tous campus

Campagne de prévention au suicide, 2e édition Université Paris-Saclay – tous campus, 10 janvier 2023, . Campagne de prévention au suicide, 2e édition 10 – 14 janvier 2023 Université Paris-Saclay – tous campus Le SSU lance la 2e édition de sa campagne de prévention au suicide et aux troubles dépressifs Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France Île-de-France Campagne de prévention au suicide, 2e édition Le Service de Santé Universitaire lance la 2e édition de sa campagne de prévention au suicide et aux troubles dépressifs. Au programme : webinaires, ateliers et forums de sensibilisation

Dates, lieux et détails du programme à venir. Plus d’informations : sante.etudiants@universite-paris-saclay.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T10:00:00+01:00

2023-01-14T16:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Université Paris-Saclay - tous campus Adresse Ile-de-France lieuville Université Paris-Saclay - tous campus

Université Paris-Saclay - tous campus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//