Moi(s) sans tabac, alimentation et plaisir Université Paris-Saclay – tous campus, 8 novembre 2022, . Moi(s) sans tabac, alimentation et plaisir 8 – 10 novembre Université Paris-Saclay – tous campus

Webinaires sur inscription

Un mois pour prendre soin de soi et de sa santé Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France Île-de-France Moi(s) sans tabac, alimentation et plaisir En novembre, on arrête ensemble ! Le Service de Santé Universitaire (SSU) de l’Université Paris-Saclay lance son mois sans tabac et pour une meilleure alimentation tout en se faisant plaisir. Prendre soin de soi et de sa santé sans se priver, c’est possible ! Venez participer à des webinaires, ateliers sensoriels, mesures de performances physiques, etc, qui vous aideront à stopper le tabac et à améliorer votre alimentation, tout en vous faisant plaisir. Dates et horaires à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T10:00:00+01:00

2022-11-10T16:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Université Paris-Saclay - tous campus Adresse Ile-de-France lieuville Université Paris-Saclay - tous campus

