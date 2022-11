Atelier | C’est quoi le design ? Université Paris-Saclay – The Design Spot Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Palaiseau

Atelier | C’est quoi le design ? Université Paris-Saclay – The Design Spot, 24 novembre 2022, Palaiseau. Atelier | C’est quoi le design ? 24 novembre 2022 et 30 mars 2023 Université Paris-Saclay – The Design Spot

Gratuit sur inscription

Le Design Spot propose un atelier d’initiation au design de 3h, accessible à tous sans prérequis. handicap moteur mi Université Paris-Saclay – The Design Spot 2, boulevard Thomas Gobert – 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.designspot.fr/evenements/cest-quoi-le-design/ »}] Animé par Yoann Montenot, designer et chargé de projets au Design Spot, cet atelier vous permettra, dans un cadre convivial et participatif, d’élargir vos connaissances du design et de mesurer l’intérêt d’y recourir dans vos projets. Vous découvrirez les différentes facettes du métier et remettrez en question les notions préconçues. Vous comprendrez comment le designer peut être un acteur majeur dans les différentes phases de conception des objets et expériences (produits, interfaces, services, espaces…). En savoir plus et s’inscrire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T13:30:00+01:00

2023-03-30T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Palaiseau Autres Lieu Université Paris-Saclay - The Design Spot Adresse 2, boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau Ville Palaiseau lieuville Université Paris-Saclay - The Design Spot Palaiseau Departement Essonne

Université Paris-Saclay - The Design Spot Palaiseau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palaiseau/

Atelier | C’est quoi le design ? Université Paris-Saclay – The Design Spot 2022-11-24 was last modified: by Atelier | C’est quoi le design ? Université Paris-Saclay – The Design Spot Université Paris-Saclay - The Design Spot 24 novembre 2022 Palaiseau Université Paris-Saclay - The Design Spot Palaiseau

Palaiseau Essonne