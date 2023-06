VEGETATIO: venez découvrir le végétal sous différents regards Université Paris-Saclay – serre du 365 Bures-sur-Yvette, 22 juin 2023, Bures-sur-Yvette.

VEGETATIO: venez découvrir le végétal sous différents regards Jeudi 22 juin, 14h00 Université Paris-Saclay – serre du 365 Entrée libre

Une journée interdisciplinaire tout public autour du végétal vous est proposé à la serre du campus d’Orsay (Université Paris Saclay, bât 365) le 22 juin 2023. Faites votre choix d’activités. Dans l’après-midi, des ateliers art/écologie/philosophie ainsi que jardinage, sont proposés. En soirée il sera possible d’écouter des textes botaniques. Une poète philosophe maraichère canadienne invitée, Karen Houle sera présente. Une exposition de l’artiste Karine Bonneval vous attend également toute la journée.

PROGRAMME

Exposition de Karine Bonneval, plasticienne. Karine Bonneval, plasticienne. Invitation au phytomorphisme / Avec Claire Damesin : Dendromité, respirer avec l’arbre /Avec Eric Badel : Vertimus, se pencher avec l’arbre./ Portraits de sols, projet collaboratif

Les ateliers

Récolter ses graines à 14h et 16h, (durée 1h) Amandine Dubois: Comment et pourquoi récolter ses propres graines potagères

Les clefs d’une belle respiration à 15h30 et 19h30 (durée 30min) Claire Damesin, écologies du sensible: Apprendre à respirer et profiter à plein nez des senteurs végétales de l’été

Boutures à 15h et 16h, (durée 30min) Virginie Heraudet: Faire une bouture de plante, repartez avec votre plan de géranium odorant

Écouter la terre à 16h30, 16h50, 17h10, (durée 20 mn) Karine Bonneval: Ecoutez ! Un sol en bonne santé fait du bruit

Ascension végétale à 17 h 30 et à 19h, (durée 30 mn) Sylvie Pouteau, éthicienne végétale. S’alléger avec les plantes. Comment tomber vers le haut ?

Plantes = poésie = perception à 18h (durée 1 h) Karen Houle, philosophe, poète, maraichère: Imaginons des poèmes botaniques. Apportez un objet qui fait sens pour vous, une plante, pour en explorer des perceptions

Dégustation en compagnie végétale de 20h à 20h45 : Moment gourmand à partager

Eclosion de la nouvelle lune : évènement à 21h et 21h30/ Karine Bonneval, Claire Damesin, Karen Houle (durée 30 mn) Se planter dans de confortables tapis pour prendre le temps de regarder les éclosions florales nocturnes en écoutant des textes botaniques

Organisation de la journée: par la maison des écologies de l’université Paris Saclay et la serre du campus d’Orsay, avec le laboratoire ESE (écologie, systématique et évolution), la faculté des sciences, ainsi que le réseau REBBEL fondé par Frédérick Guyon de l’université de Franche Comté.

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

2023-06-22T14:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

nature plantes ecologie art jardinage