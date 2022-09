Fête de la science avec la La Maison des écologies Université Paris-Saclay – serre du 365 Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Fête de la science avec la La Maison des écologies Université Paris-Saclay – serre du 365, 9 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Fête de la science avec la La Maison des écologies Dimanche 9 octobre, 13h30 Université Paris-Saclay – serre du 365 La maison des écologies a pour vocation de relier l’écologie scientifique avec l’écologie de l’action individuelle et collective en replaçant l’humain au cœur de la nature. Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France Arbres en musique Exposition dans le hall d’entrée, à partir de 14h Sons de la terre et des plantes Balades sonores

Séances à 14h, 14h30, 15h, 15h30

(rdv devant la serre) ; groupe de 6 personnes Ateliers A la découverte des fruits Séances à 14h, 15h, et 16h Métamorphose des plantes à partir de 10 ans

Séances à 14h, 15h et 16 h (à la serre) ; groupe de 10 personnes Balade entre écologie végétale et écologie humaine, à 15h (rdv devant la serre) Conférence art-science « Dendromité : en intimité avec les arbres », à 16h 30 (bât. 338 ou

autre salle)

