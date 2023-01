Workshop de la GS EFE : Les coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement Université Paris-Saclay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay

Workshop de la GS EFE : Les coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement Université Paris-Saclay, 13 février 2023, Orsay. Workshop de la GS EFE : Les coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement Lundi 13 février, 13h30 Université Paris-Saclay

Entrée libre, mais inscription obligatoire

Workshop organisé par la GS EFE de l’Université Paris-Saclay en collaboration avec la DIP sur le thème des coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement. Université Paris-Saclay Bâtiment 338 – Rue du doyen André Guinier – Orsay Le Guichet Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.puf.com/content/L%C3%A9cole_primaire_vue_des_coulisses »}] Aksel KILIC, Docteure en sciences de l’éducation, enseignante- chercheuse au LIRTES (université Paris-Est Créteil) et chercheuse associée au CERLIS (Sorbonne Nouvelle) présente son ouvrage L’école primaire vue des coulisses. La culture professionnelle informelle des professeurs des écoles

Patrice POTVIN, Professeur en didactique des sciences et technologies à l’Université du Québec à Montréal – UQAM (Canada) présente ses dernières recherches

Gilles UHLRICH, Directeur de la GS EFE et Maryse BRESSON, Directrice adjointe recherche de la Graduate School animeront ces échanges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T13:30:00+01:00

2023-02-13T17:30:00+01:00 GS EFE

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Université Paris-Saclay Adresse Bâtiment 338 - Rue du doyen André Guinier - Orsay Le Guichet Ville Orsay lieuville Université Paris-Saclay Orsay Departement Essonne

Université Paris-Saclay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Workshop de la GS EFE : Les coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement Université Paris-Saclay 2023-02-13 was last modified: by Workshop de la GS EFE : Les coulisses des professionnels de l’éducation et de l’enseignement Université Paris-Saclay Université Paris-Saclay 13 février 2023 Orsay Université Paris Saclay Orsay

Orsay Essonne