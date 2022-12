Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Université Paris Saclay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Université Paris Saclay, 6 février 2023, Orsay. Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Lundi 6 février 2023, 14h00 Université Paris Saclay Une demi-journée consacrée à la ludopédagogie. Un panorama comme toile de fond et un temps consacré aux échanges pour que chacun puisse mieux cerner les enjeux de cette modalité d’apprentissage. Université Paris Saclay Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France La Direction de l’Innovation Pédagogique de l’Université Paris-Saclay organise le 06 février 2023 une demi-journée consacrée à la ludopédagogie. Ce workshop sera l’occasion de découvrir un panel d’initiatives variées répondant à des objectifs multiples. Un panorama comme toile de fond et un temps maximum consacré aux échanges pour que chacun puisse mieux cerner les enjeux de cette modalité d’apprentissage. Découvrir des initiatives, alimenter ses propres réflexions, rencontrer des collègues impliqués dans des approches ludopédagogiques sont les maîtres mots de ce rendez-vous qui se veut informel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T14:00:00+01:00

2023-02-06T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Université Paris Saclay Adresse Orsay Ville Orsay lieuville Université Paris Saclay Orsay Departement Essonne

Université Paris Saclay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Université Paris Saclay 2023-02-06 was last modified: by Workshop « Serious game : Paris-Saclay joue le jeu » Université Paris Saclay Université Paris Saclay 6 février 2023 Orsay Université Paris Saclay Orsay

Orsay Essonne