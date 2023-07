Visite « De l’Art sur le campus d’Orsay » en musique Université Paris-Saclay – Faculté des Sciences – Statue Terra Mater Orsay, 16 septembre 2023, Orsay.

Sur le campus d’Orsay, visite promenade commentée des oeuvres du 1% artistique d’artistes célèbres du 20eme siècle (Belmondo, Janniot,Couturier, Fontanarosa, Cheyssial, Abbal ) avec Patrice Godard, responsable de la valorisation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay , ainsi que des oeuvres de Street art, avec l’accompagnement musical (guitare, voix, flûte traversière…) de Célestine Asselin, Thomas Cordero et Charlotte Faure, musiciens instrumentistes du Centre de Formation des Musiciens Intervenants de l’Université Paris-Saclay (CFMI)

La statue « Terra Mater » se trouve en face du bâtiment 302 de la faculté des sciences d’Orsay, rue du chateau à Orsay 91400

Université Paris-Saclay – Faculté des Sciences – Statue Terra Mater Rue du chateau 91400 Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

