#Atelier Culture : théâtre d’improvisation – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

#Atelier Culture : théâtre d’improvisation – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay, 31 janvier 2023, Orsay. #Atelier Culture : théâtre d’improvisation – 1ère séance 31 janvier et 9 février 2023 Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay

sur inscription (à partir du 12 janvier)

Dans cet atelier d’improvisation théâtrale vous apprendrez à bouger votre corps, porter votre voix, construire des histoires, vivre des émotions et surtout prendre confiance en vos capacités. Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Orsay bâtiment 450 Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/theatre/theatre-dimprovisation »}] + d’informations et inscriptions 3 créneaux proposés :

> Le mardi de 18h à 20h30 à l’IUT d’Orsay (amphi 2)

> Le jeudi de 18h30 à 21h au bât. 450 (Orsay Vallée)

> Le Jeudi de 19h à 21h30 au bât. 450 (Orsay Vallée) Ces ateliers sont financés par la CVEC.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T18:00:00+01:00

2023-02-09T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Adresse Orsay bâtiment 450 Ville Orsay lieuville Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Orsay Departement Essonne

Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

#Atelier Culture : théâtre d’improvisation – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay 2023-01-31 was last modified: by #Atelier Culture : théâtre d’improvisation – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay 31 janvier 2023 bâtiment 450 campus d'Orsay Orsay Orsay Université Paris-Saclay

Orsay Essonne