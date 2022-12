#UE culture : Améliorer son expression orale avec la pratique théâtrale – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

#UE culture : Améliorer son expression orale avec la pratique théâtrale – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay, 30 janvier 2023, Orsay. #UE culture : Améliorer son expression orale avec la pratique théâtrale – 1ère séance Lundi 30 janvier 2023, 18h00 Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay

sur inscription (à partir du 12 janvier)

Cet atelier s’adresse aux débutants ou aux avancés qui souhaitent perfectionner leurs techniques d’expression vocale ou tout simplement partager et s’évader le temps d’un cours. Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Orsay bâtiment 450 Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-et-stages-culturels/theatre/ameliorer-son-expression-orale-avec-la-pratique-theatrale »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-culturels-en-ue »}] Plus d’informations et inscriptions

Cet atelier est disponible en UE Libre Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T18:00:00+01:00

2023-01-30T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Adresse Orsay bâtiment 450 Ville Orsay lieuville Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Orsay Departement Essonne

Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

#UE culture : Améliorer son expression orale avec la pratique théâtrale – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay 2023-01-30 was last modified: by #UE culture : Améliorer son expression orale avec la pratique théâtrale – 1ère séance Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d’Orsay Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus d'Orsay 30 janvier 2023 bâtiment 450 campus d'Orsay Orsay Orsay Université Paris-Saclay

Orsay Essonne