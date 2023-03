Visite du Jardin botanique (I) : historique, jardins orientaux, biotope méditerranéen Université Paris-Saclay – bâtiment 302 Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay

Visite du Jardin botanique (I) : historique, jardins orientaux, biotope méditerranéen Université Paris-Saclay – bâtiment 302, 23 mars 2023, Orsay. Visite du Jardin botanique (I) : historique, jardins orientaux, biotope méditerranéen Jeudi 23 mars, 13h45 Université Paris-Saclay – bâtiment 302 gratuit sur réservation Au fil d’une visite commentée, venez découvrir l’historique du Parc de Launay et ses collections végétales sous un angle ethnobotanique. Au programme : jardins orientaux, biotope méditerranéen et arbres remarquables. Université Paris-Saclay – bâtiment 302 302 rue du Château – Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T13:45:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00

2023-03-23T13:45:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00 nature jardin Université Paris-Saclay – SEP

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Université Paris-Saclay - bâtiment 302 Adresse 302 rue du Château - Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Université Paris-Saclay - bâtiment 302 Orsay

Université Paris-Saclay - bâtiment 302 Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Visite du Jardin botanique (I) : historique, jardins orientaux, biotope méditerranéen Université Paris-Saclay – bâtiment 302 2023-03-23 was last modified: by Visite du Jardin botanique (I) : historique, jardins orientaux, biotope méditerranéen Université Paris-Saclay – bâtiment 302 Université Paris-Saclay - bâtiment 302 23 mars 2023 Orsay Université Paris-Saclay - bâtiment 302 Orsay

Orsay Essonne