À travers l’analyse des sept fresques réalisées en 2018 à l’occasion de la Nuit des Idées, la visite guidée de l’Université Paris Nanterre vous propose de découvrir de célèbres œuvres classiques du musée du Louvre réinterprétées par les artistes urbains. Au fil du parcours, vous en apprendrez plus sur la pratique dite du « Street Art » et son rôle lors des manifestations étudiantes de mai 68.

Rendez-vous devant la Maison de l’Étudiant·e

Université Paris Nanterre 200 avenue de la République 92001 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

