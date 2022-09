Venez avec vos élèves à la Fête de la Science à l’Université Paris Nanterre ! Vendredi 7 et vendredi 14 octobre 2022. Du CM1 à la terminale. Université Paris Nanterre, 14 octobre 2022, Nanterre.

Venez avec vos élèves à la Fête de la Science à l'Université Paris Nanterre ! Vendredi 7 et vendredi 14 octobre 2022. Du CM1 à la terminale.

Gratuit, inscription de la classe par e-mail

L’une des singularités de la programmation l’Université Paris Nanterre est de proposer des animations en lien avec les sciences humaines et sociales ainsi qu’à l’IUT.

Voir le teaser. L'occasion pour vos élèves de s'amuser tout en apprenant mais aussi d'un premier contact avec le monde universitaire. Par exemple : des ateliers permettant de se glisser "dans la peau d'un archéozoologue" ou de "créer de la couleur avec du scotch". Important : plusieurs animations vont être ajoutées ou précisées courant septembre.

Des formats variés et participatifs : explorer des lieux inaccessibles, s'essayer à plusieurs domaines scientifiques, tester vos connaissances, échanger avec des personnes passionnées, comprendre l'envers du décor de la recherche, en savoir plus sur notre université

Les créneaux et animations dédiés aux scolaires se tiendront : sur le site de l'IUT Ville-D'avray (vendredi 7 octobre) et sur le campus de Nanterre (vendredi 14 octobre). Chaque participant·e (enfants et accompagnants) repartira avec une petite surprise ! Pour toute question, n'hésitez pas à contacter diffusion.scientifique@liste.parisnanterre.fr

Vendredi 14 : journée dédiée aux scolaires. Inscrivez votre classe par mail : svincent@parisnanterre.fr N'hésitez pas à inscrire votre classe à plusieurs animations (elles sont centralisées sur le Campus), par exemple : une manipulation puis une projection. Nous pourrons vous mettre en contact avec l'enseignant·e et/ou chercheur·e de l'animation afin de préparer votre venue.

