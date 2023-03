Colloque de l’International Research Laboratory « Frontières Quantiques » Université Paris-Cité, 24 mai 2023, Paris.

Colloque de l’International Research Laboratory « Frontières Quantiques » 24 – 26 mai Université Paris-Cité Sur inscription

Il s’agit du premier colloque de l’International Research Laboratory (IRL), « Frontières Quantiques » entre l’Université de Sherbrooke au Canada et le CNRS dont l’objectif est d’explorer et de repousser les limites de la science et des technologies quantiques. Les recherches au sein de l’IRL se déclinent selon deux grands axes :

1) Les matériaux quantiques : supraconductivité à haute température, liquides de spin, matériaux topologiques, dissipation Planckienne, criticalité quantique.

2) Les circuits quantiques : simulateurs et métamatériaux, circuits supraconducteurs et hybrides, signaux quantiques, q-bits supraconducteurs et de spin, électronique quantique, architectures quantiques.

Les membres des deux communautés, Française et Sherbrookoise, se retrouveront à l’Université Paris-Cité le 24, 25 et 26 Mai 2023 autour de présentations scientifiques sur ces thèmes de recherche. L’objectif de ce colloque est de partager les résultats récents obtenus au sein de l’IRL et de favoriser les échanges et des projets émergents entre ces deux communautés. L’IRL a pour vocation la recherche fondamentale mais il vise également à exploiter les dernières avancées scientifiques et technologiques pour développer l’innovation. L’IRL est très engagé dans ce domaine de recherche et participe à un nouveau Réseau de « International Research Network” (IRN) avec le Canada sur les Sciences et Technologies Quantiques.

Pour atteindre cet objectif, l’IRL a mis en place un plan d’actions qui vise à :

1) mener une recherche internationale collaborative de pointe

2) faciliter l’échange de chercheur.es et d’étudiant.es entre Sherbrooke et la France

3) créer un hub pour les chercheures et chercheurs français et sherbrookois pour candidater à des programmes de recherche financés par des agences françaises canadiennes, européennes et internationales.

Ce colloque s’inscrit dans cette dynamique.

Le programme est disponible sur cette page : https://irllfqparis2023.sciencesconf.org/

Université Paris-Cité 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://irllfqparis2023.sciencesconf.org/ »}] [{« link »: « https://irllfqparis2023.sciencesconf.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T13:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T18:00:00+02:00

Matériaux quantiques Circuits quantiques

NS2-LPS Orsay