Colloque de l’IRL Frontières quantiques Université Paris-Cité, 24 mai 2023, Paris.

Colloque de l’IRL Frontières quantiques 24 – 26 mai Université Paris-Cité Contactez les directeur et co-directeur de l’IRL

L’IRL Frontières quantiques, basé à l’Université de Sherbrooke,

facilite les collaborations scientifiques dans le domaine des sciences et technologies quantiques entres les chercheur(e)s de l’Institut quantique à Sherbrooke et plusieurs chercheur(e)s dans de nombreux laboratoires en France.

https://irl-lfq.com

L’IRL organise un colloque à Paris les 24-26 mai 2023.

https://irllfqparis2023.sciencesconf.org

Pour de plus amples renseignements, contactez:

Louis Taillefer, directeur (louis.taillefer@usherbrooke.ca)

Cyril Proust, directeur adjoint (cyril.proust@lncmi.cnrs.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T09:00:00+02:00 – 2023-05-24T18:00:00+02:00

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T18:00:00+02:00

Science quantique Technologies quantiques

