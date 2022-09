29 septembre – HK en concert à Saint-Denis (93) Université Paris 8 – Saint-denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

29 septembre – HK en concert à Saint-Denis (93) Université Paris 8 – Saint-denis, 29 septembre 2022, Saint-Denis. 29 septembre – HK en concert à Saint-Denis (93) Jeudi 29 septembre, 18h45 Université Paris 8 – Saint-denis

Gratuit – ouvert à toutes et à tous

Dans le cadre du festival de rentrée de l’université Paris 8 handicap moteur mi Université Paris 8 – Saint-denis 2 Rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.univ-paris8.fr/Grand-8-2022 »}, {« link »: « https://grand8.univ-paris8.fr/?-programme-« }] Retrouvez HK et ses musiciens pour le festival Le Grand 8, à l’Université Paris 8 – Saint-Denis, jeudi 29 septembre à 18h45 ! Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage et de musique :) Gratuit – ouvert à toutes et à tous https://www.univ-paris8.fr/Grand-8-2022 Contact :

– grand8@univ-paris8.fr

– 01 49 40 71 88 Programme complet : https://grand8.univ-paris8.fr/?-programme-

