Séminaire : Patrimoine culturel immatériel : un tourisme durable est-il possible ? Mardi 10 octobre, 09h00 Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, appartement Décanal, 12 place du panthéon, 75005 Uniquement sur inscription pour obtenir un lien de connexion ou accéder sur place.

À l’occasion du 20e anniversaire de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’IREST et le Forum des ONG s’associent, avec la chaire UNESCO “Culture, tourisme et développement” (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), pour un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur le potentiel du PCI comme vecteur de transformations locales, nationales et internationales. À partir des expériences et réflexions de différents acteurs et témoins, souvent multi-situées (représentants d’institutions, chercheurs, professionnels du PCI et du tourisme, membres des communautés), il s’agit d’interroger “l’outil PCI” en termes de dynamiques, de synergies et de recompositions pour les communautés, les territoires, les économies, ou encore les champs professionnels et traditionnels de l’action publique que sont la culture et le patrimoine, avec un focus sur le tourisme. Lorsque les communautés détentrices sont impliquées, celui-ci peut leur offrir une opportunité de ressources et, en cela, favoriser la viabilité et la sauvegarde de leur PCI. Il peut également permettre de réorienter une partie des flux de visiteurs générés par le patrimoine matériel afin que ceux-ci bénéficient aux communautés, avec une meilleure répartition des revenus du tourisme voire une forme de réappropriation de l’espace par les habitants. Mais il peut évidemment, à l’inverse, menacer gravement le PCI et compromettre sa sauvegarde : désorganisation des communautés, pression sur les milieux naturels, décontextualisation entraînant une perte de sens ou, pire, détournement par des tiers et dépossession. Quelles pratiques et quels dispositifs peuvent être mobilisés dans les domaines juridique, économique, social, culturel, pour anticiper ces risques, évaluer ou corriger ces impacts, permettre aux communautés de s’autonomiser, garder ou reprendre le contrôle sur leurs productions traditionnelles et expressions immatérielles ? Le séminaire inclut une présentation du dossier en ligne “Patrimoine culturel immatériel et tourisme durable” réalisé par le Forum des ONG accréditées par l’UNESCO dans le cadre de la Convention de 2003, ainsi qu’un atelier en groupes afin de réfléchir aux conditions de possibilité d’un tourisme durable axé sur le PCI et d’ébaucher collectivement un “manifeste” pour le PCI et le tourisme durable.

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, appartement Décanal, 12 place du panthéon, 75005

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

