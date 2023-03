Conférence / Café Diplo’ « Les langues : outils de partage ou de pouvoir ? » Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre 1 du Centre Panthéon, 23 mars 2023, Paris.

Conférence / Café Diplo’ « Les langues : outils de partage ou de pouvoir ? » Jeudi 23 mars, 18h30 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre 1 du Centre Panthéon Inscription obligatoire.

En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique, les étudiant.e.s des Masters et Magistère de Relations Internationales et Action à l’Étranger (MRIAE), vous accueillent jeudi 23 mars à 18h30 pour un Café diplo’ autour du pouvoir des langues.

À la fois outil de communication ou de partage et instrument de domination, les langues étaient le sujet du dernier hors-série du Monde diplomatique.

Avec les interventions de :

– Nelly Porta : directrice-adjointe « Langue française et diversité des cultures francophones » à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

– Anne-Cécile Robert : Présidente de l’Union internationale pour la presse francophone (UPF), Directrice des éditions et relations internationales pour Le Monde diplomatique et professeur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

– Christian Tremblay : Président de l’Observatoire européen du plurilinguisme.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Amphithéâtre 1 du Centre Panthéon 12 place du Panthéon 75005 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T18:30:00+01:00 – 2023-03-23T20:30:00+01:00

