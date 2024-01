Rencontrez la douane au Forum Objectif Emploi à Paris Université Panthéon-Sorbonne Paris, 9 février 2024, Paris.

Rencontrez la douane au Forum Objectif Emploi à Paris Vendredi 9 février, 14h30 Université Panthéon-Sorbonne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T14:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T14:30:00+01:00 – 2024-02-09T18:00:00+01:00

Le Forum Objectif Emploi

Une fois par an, le Forum Objectif Emploi invite les étudiantes et étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en recherche d’un stage, d’un contrat en alternance ou d’un 1er emploi à rencontrer plus de soixante-dix recruteurs, et ce au sein même de l’université.

Le forum se tiendra le 6, 7, 8 et 9 février 2024 au Centre Panthéon. Vous pourrez trouver plus d’informations sur le site de l’Insertion Professionnelle.

Venez rencontrer la douane au Forum Objectif Emploi le 9 février après-midi

La douane sera présente le vendredi 9 février après-midi afin de vous faire connaître ses missions et vous présenter toutes les informations relatives au recrutement sur l’ensemble du territoire : les différents métiers, comment rejoindre la douane…

Ce sera aussi l’occasion pour vous de demander aux agents présents de partager leurs expériences et leur intérêt pour leur métier.

Informations pratiques

Dates du forum : mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 février 2024

: mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 février 2024 Date de présence de la douane : vendredi 9 février 2024 après-midi

: vendredi 9 février 2024 après-midi Adresse : Université Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris

: Université Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris Plus d’informations

Université Panthéon-Sorbonne 12 place du Panthéon, 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France [{« link »: « https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/insertion-professionnelle »}]