SIXT, LE FER-À-CHEVAL ET ÉMOSSON: LE PAYS DES CASCADES ET DES EAUX SOUTERRAINES, PAR JEAN SESIANO Lundi 8 janvier 2024, 19h00 Université Ouvrière de Genève Gratuit

Si l’on remonte la vallée du Giffre, le plus important affluent de l’Arve, on rencontre d’abord la station de ski bien connue de Samoëns, puis la petite agglomération de Sixt. La vallée se divise alors en deux : à gauche, c’est le cirque du Fer-à-Cheval et ses nombreuses cascades, spectaculaires surtout à la fonte des neiges.

La première partie de la présentation nous fera évoluer au voisinage du lac d’Emosson et du Fer-à-Cheval, juste de l’autre côté de la frontière. Cette région est une véritable passoire pour les eaux souterraines, qui, provenant de l’Helvétie, alimentent les cascades françaises, pas toutes cependant. Nous franchirons ensuite le Giffre à Sixt pour aller sur les marges du Désert de Platé. »

A droite, on se dirige vers le Buet, passant au pied de la cascade du Rouget qui attire bien du monde. C’est en partant de cet endroit que l’on peut atteindre le Désert de Platé, désert tout relatif puisqu’il est parmi les lieux les plus arrosés de la région. Son nom vient du fait qu’il n’y a pas d’eau en surface, car cette dalle fissurée en calcaire laisse tout fuir en profondeur. Et ces eaux souterraines de revoir le jour tout autour du massif. Et particulièrement à la Sauffaz et à la Pleureuse, deux cascades rencontrées lors de la montée. L’origine de la première (celle de gauche) n’a jamais posé de problème, contrairement à sa voisine. Entre 2015 et 2021, nous nous sommes attachés à résoudre cette énigme, à satisfaction. Ce sont les étapes de cette quête qui seront exposées durant la présentation, avec force vues des paysages rencontrés.

Attention : cette conférence, ainsi que les suivantes, seront données dans l’amphithéâtre Berenstein de l’UOG. Voir le plan d’accès sur le site de la SGEO : Université Ouvrière de Genève

Université Ouvrière de Genève Place des Grottes 3, 1201 Genève

Jean Sesiano