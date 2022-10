Université Ouverte – Musique de film, des notes et des images

2023-03-07 18:00:00 – 2023-03-07 La musique a très vite accompagné les images du cinématographe : improvisations au piano, machines à bruits diverses, œuvres écrites pour film (Saint-Saëns 1908), orgues de cinéma, orchestres. Les compagnies de cinéma, puis les grands réalisateurs comprennent l’importance du soutien musical pour la dramaturgie d’un film. À Hollywood, la comédie musicale devient un genre propre et fait appel aux meilleurs compositeurs de l’époque, Gershwin, Cole Porter, Bernstein. Et que serait Hitchcock sans Herrmann, Fellini sans Rota, Sautet sans Sarde, Touchez pas au Grisbi sans l’harmonica de Wiéner ou le western-spaghetti sans celui de Morricone ? Que serait Carné sans les merveilleux dialogues de Prévert et Prévert sans Les Feuilles Mortes du très fidèle Kosma ? Mais comment se crée une musique de film, quelles sont les contraintes du genre ? Comment lire une image de cinéma avec sa musique ? Entrée libre. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

