Ornans Doubs Ornans EUR 0 Le Cinéma Eldorado vous invite à en savoir plus les abeilles en danger lors d’une conférence animée par André Fougeroux.

Le Cinéma Eldorado vous invite à en savoir plus les abeilles en danger lors d'une conférence animée par André Fougeroux.

"La mortalité préoccupante des abeilles domestiques."

Entrée libre.

Date: 8 mars 2022, 18:00:00
Lieu: Cinéma Eldorado, 7 avenue Président Wilson, Ornans, Doubs

