Au XIXe siècle, l'impératrice est la référence de la mode parisienne, telle Joséphine à la Malmaison par Prud'hon (1805) ou Eugénie entourée de ses dames d'honneur par Winterhalter (1855). Ensuite les artistes représentent les élégantes, comme Manet avec Berthe Morisot au bouquet de violettes (1872) ou James Tissot avec La Dame à l'ombrelle (1878). Puis vient le temps de la modernité. Ce sont alors les couturiers qui sollicitent les peintres : en 1910, Paul Poiret commande à Dufy des tissus tandis qu'en 1925, Jacques Heim collabore avec Sonia Delaunay pour des « robes simultanées ». Dans les années 60, Yves Saint-Laurent puisera son inspiration dans la peinture avec la « robe Mondrian ».

