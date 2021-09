Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Université Ouverte du Pays de Montbéliard : programme 2021/2022 Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Université Ouverte du Pays de Montbéliard : programme 2021/2022 Montbéliard, 13 septembre 2021, Montbéliard. Université Ouverte du Pays de Montbéliard : programme 2021/2022 2021-09-13 – 2022-06-03 Antenne du Pays de Montbéliard – PMA 8 avenue des Alliés

Montbéliard Doubs L’Université Ouverte, c’est l’Université de Franche-Comté pour tous à Besançon mais aussi dans les antennes locales comme à Montbéliard. Cours, conférences, visites, sorties culturelles avec, à tout âge, un unique mot d’ordre, le plaisir de la découverte sans complexe des savoirs universitaires. Alors n’hésitez pas : venez, la porte est ouverte. Une porte grande ouverte ! Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 septembre 2021 au siège de Pays de Montbéliard Agglomération, 8 Avenue des Alliés à Montbéliard.

Vous pouvez également vous inscrire par correspondance en faisant parvenir la fiche d’inscription* à l’adresse suivante :

Université ouverte de Franche-Comté

Antenne Pays de Montbéliard

8, avenue des Alliés

B.P 98 407

25 208 Montbéliard Cedex Fiche d’inscription en téléchargement sur le site internet. > Calendrier 2021/2022 de l’année en téléchargement ci-dessous. +33 3 81 31 86 46 L’Université Ouverte, c’est l’Université de Franche-Comté pour tous à Besançon mais aussi dans les antennes locales comme à Montbéliard. Cours, conférences, visites, sorties culturelles avec, à tout âge, un unique mot d’ordre, le plaisir de la découverte sans complexe des savoirs universitaires. Alors n’hésitez pas : venez, la porte est ouverte. Une porte grande ouverte ! Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 septembre 2021 au siège de Pays de Montbéliard Agglomération, 8 Avenue des Alliés à Montbéliard.

Vous pouvez également vous inscrire par correspondance en faisant parvenir la fiche d’inscription* à l’adresse suivante :

Université ouverte de Franche-Comté

Antenne Pays de Montbéliard

8, avenue des Alliés

B.P 98 407

25 208 Montbéliard Cedex Fiche d’inscription en téléchargement sur le site internet. > Calendrier 2021/2022 de l’année en téléchargement ci-dessous. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Antenne du Pays de Montbéliard - PMA 8 avenue des Alliés Ville Montbéliard lieuville 47.5122#6.79982