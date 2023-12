Grands amphis : » Une pluie d’oiseaux » Ed.Corti, collection Biophilia Université Ouverte de Versailles Versailles, 25 mars 2024, Versailles.

Grands amphis : » Une pluie d’oiseaux » Ed.Corti, collection Biophilia Lundi 25 mars 2024, 18h30 Université Ouverte de Versailles Dans l’auditorium de l’UOV – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T20:00:00+01:00

Nous sommes attachés aux oiseaux, depuis longtemps et par des liens de toutes sortes : par l’émerveillement, la curiosité, la chasse, les rites… Par la langue aussi, car la virtuosité des oiseaux et leur façon d’enchanter les paysages posent aux hommes la question de leurs propres langages, de ce que leur parole à eux sait déposer de bien dans le monde. L’histoire de la poésie est d’ailleurs en grande partie consacrée à dire et entretenir ces attachements.

Or voici que les oiseaux tombent, comme une pluie. En quinze ans, près d’un tiers des oiseaux ont disparu de nos milieux.[…]

Par Marielle Macé, directrice de recherches au CNRS. Elle enseigne la littérature à l’EHESS. Elle travaille notamment sur les solidarités entre la poésie et une anthropologie élargie aux choses, aux environnements, aux communs, aux plantes et aux animaux.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 [{« type »: « email », « value »: « universite.ouverte@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 83 90 »}] Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…