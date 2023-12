Histoire des jeux Olympiques et du sport Université Ouverte de Versailles Versailles, 29 février 2024, Versailles.

Histoire des jeux Olympiques et du sport 29 février – 2 mai 2024, les jeudis Université Ouverte de Versailles Sur inscription. Cycle de 5 conférences.

Tarif B Versaillais : 73.73 € – Non Versaillais : 93.42 €

Par Fabien Archambault, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’histoire des cultures sportives et politiques au XXe siècle.

Les jeudis de 18h30 à 20h

29 février

Qu’est-ce qu’un sport ?

14 mars

Entre art et sport, des Jeux modernes pour un homme nouveau

28 mars

Des Jeux toujours plus politiques

25 avril

Une course froide aux médailles

2 mai

Scandales olympiques

Pour plus de précisions, cliquez ici

