Stages jeune public : « créer un clip vidéo avec son smartphone » Adolescents (de 12 à 16 ans) 12 – 16 février Université Ouverte de Versailles Sur inscription – Tarif : Versaillais : 151.65 € – Non Versaillais : 190.03 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T14:00:00+01:00 – 2024-02-12T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Animé par Clément Boulard, professeur de photographie.

Les participants, répartis en petits groupes, produiront un court clip vidéo (1min) autour d’un thème.

De la prise de photographies de repérage à la projection finale en passant par le montage et l’intégration de la musique et la réalisation d’un découpage technique, ce stage permettra aux participants de créer des contenus numériques à l’aide de leur smartphone.

Date limite d’inscription : samedi 3 février.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 [{« type »: « email », « value »: « universite.ouverte@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 83 90 »}] Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…