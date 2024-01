Stages jeune public : « Théâtre et improvisation » Université Ouverte de Versailles Versailles, lundi 12 février 2024.

Stages jeune public : « Théâtre et improvisation » Adolescents (de 12 à 15 ans) 12 – 16 février Université Ouverte de Versailles Sur inscription – Tarif : Versaillais : 138.60 € – Non Versaillais : 172.41 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T14:00:00+01:00 – 2024-02-12T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T14:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

Animé par Miriam Moléon, comédienne et pédagogue spécialisée.

Adolescents de 12 à 15 ans.

À travers une pédagogie basée sur la bienveillance, apprendre à aller vers l’autre, vers l’inconnu et lâcher prise, le stage de théâtre et d’improvisation a pour objectif principal le travail de l’imagination, la créativité.

Pas de texte, ni de mémorisation, simplement le plaisir de jouer dans la spontanéité de sa propre créativité pour développer l’imaginaire, la réactivité et la confiance en soi.

Date limite d’inscription : samedi 3 février 2024 inclus

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 [{« type »: « email », « value »: « universite.ouverte@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 83 90 »}] Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…