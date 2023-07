Stages vacances Jeune public / Histoire de l’art (initiation) Université Ouverte de Versailles Versailles, 12 février 2024, Versailles.

Stages vacances Jeune public / Histoire de l’art (initiation) 12 – 16 février 2024 Université Ouverte de Versailles Sur inscription – Tarif : Versaillais : 126.90 € – Non Versaillais : 169.35 €.

Date limite d’inscription : le 3 février 2024

Animé par Cécile Lecan, conférencière et enseignante en histoire et histoire de l’art.

Les œuvres abritées dans les plus grands musées du monde regorgent d’histoires fascinantes. Savez-vous dans quelles circonstances le masque de Toutankhamon a été découvert ? Et avez-vous déjà entendu l’histoire extra-ordinaire du jour où la Joconde fut volée au sein même du Musée du Louvre ? A travers ce cycle, nous apprendrons à regarder les plus grands chefs d’œuvres de l’histoire de l’art et à découvrir les histoires fabuleuses qui les entourent.

Au programme : l’Antiquité (Toutankhamon), le Moyen-Âge (Notre Dame), la Renaissance (la Joconde), le XVIIe (Versailles), le XXe (Picasso)

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l'Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d'activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l'histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-12T10:00:00+01:00 – 2024-02-12T12:00:00+01:00

2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T12:00:00+01:00