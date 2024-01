Conférence : Festival des langues classiques Université Ouverte de Versailles Versailles, 2 février 2024, Versailles.

Conférence : Festival des langues classiques Dans l’auditorium de l’Université Ouverte. Vendredi 2 février, 16h00 Université Ouverte de Versailles Entrée libre.

Début : 2024-02-02T16:00:00+01:00 – 2024-02-02T17:30:00+01:00

Avec Pierre Chiron, helléniste, philologue, historien de la rhétorique, professeur à l’UPEC, membre de l’Institut universitaire de France et romancier, et Daniel Mesguich, metteur en scène, acteur, écrivain, professeur et récitant.

Rencontre et lectures animées par Yann Migoubert, agrégé de lettres classiques, docteur en études grecques.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France