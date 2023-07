GRANDS AMPHIS : » La folie dans tous ses états » Université Ouverte de Versailles Versailles, 22 janvier 2024, Versailles.

GRANDS AMPHIS : » La folie dans tous ses états » Lundi 22 janvier 2024, 18h30 Université Ouverte de Versailles Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Comment définir la folie et donc la normalité ? Pas moins d’une vingtaine de siècles ont été nécessaires pour tenter de tracer la frontière. Psychiatre et psychothérapeute, Jacques Antoine Malarewicz dévoile avec talent cette histoire trop méconnue. Il a fallu passer de l’âme à l’esprit et de l’esprit à la psyché ; s’éloigner du terrain religieux pour laisser place à la médecine. Il a fallu l’obstination de quelques médecins qui se sont fait les porte-parole de leurs patients. Sans tabous, l’auteur raconte aussi son métier et dénonce les psychiatres qui ne font que prescrire des médicaments ainsi que les charlatans, » vendeurs auto-validés de bonheur factice et de développement personnel « . Bien plus qu’une histoire des troubles psychiques, ce livre est une formidable psychothérapie. À consommer sans modération !

Conférence de Jacques-Antoine Malarewicz, Psychiatre et thérapeute familial, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’hypnose ericksonienne et à la thérapie familiale.

Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l'Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d'activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l'histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T18:30:00+01:00 – 2024-01-22T19:30:00+01:00

