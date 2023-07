GRANDS AMPHIS : » Juliette Drouet, compagne du siècle » Université Ouverte de Versailles Versailles, 18 décembre 2023, Versailles.

GRANDS AMPHIS : » Juliette Drouet, compagne du siècle » Lundi 18 décembre, 18h30 Université Ouverte de Versailles Entrée libre dans la limite des places disponibles.

C’est l’histoire d’une enfant indigente sans père ni mère, d’une adolescente livrée à elle-même et donc au premier venu, d’une carrière sacrifiée, d’une femme empêchée, d’une maîtresse tenue à l’écart, d’une compagne bafouée. […] C’est l’histoire du XIXe siècle vécue, subie, accompagnée, faite et observée par une femme. »

On a longtemps réduit Juliette Drouet à une muse, et sa présence au côté d’Hugo à un rapport de dépendance érotisée. Or la récente mise en ligne de son journal épistolaire (22 000 lettres !) dément cette vision réductrice en mettant au jour une femme qui invente sa liberté par l’écriture dans le cadre contraint d’une relation secrète[. .. ]

Parce qu’elle sut se faire aimer d’un des plus grands hommes de son temps, transformer sa servitude volontaire en liberté, elle fut, à sa manière ardente et sage, la compagne du siècle.

Conférence de Mme Florence Naugrette, professeur de littérature à la Sorbonne, spécialiste du théâtre, dans l’auditorium de l’UOV.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90

