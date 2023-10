Conférence de Blaise Leclerc : Les clés d’un sol vivant au jardin Université Ouverte de Versailles Versailles, 2 décembre 2023, Versailles.

Conférence de Blaise Leclerc : Les clés d’un sol vivant au jardin Samedi 2 décembre, 14h30 Université Ouverte de Versailles Gratuit sur inscription

Le sol présente une caractéristique unique : il lie le vivant – le monde organique – et l’inerte – le monde minéral. Ce lien entre organique et minéral est la clé de la fertilité de nos jardins et ce sont les êtres vivants qui l’assurent, des plus petits, invisibles à l’œil nu (bactéries, champignons) aux plus gros (insectes, vers de terre, etc.). Ainsi, à chaque instant, des milliards d’êtres vivants sont à l’ouvrage sous nos pieds, discrets artisans garants de la vitalité du sol. Mieux les connaître est un atout essentiel pour le jardinier. Créer un sol vivant dans son potager n’est pas incompatible avec la démarche « zéro déchets », bien au contraire ! de nombreuses mesures existent pour mettre en place un comportement économe et écologique au potager : travail du sol, organisation du jardin, suivi des cultures, choix des variétés et des outils, préservation de la biodiversité… Une démarche globale qui s’intéresse aussi bien aux techniques de jardinage qu’aux petits aménagements nécessaires pour éviter les intrants et les déchets et parvenir à un fonctionnement autonome au jardin, pour la plus grande satisfaction du jardinier, de son porte-monnaie… et de la planète !

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-cles-dun-sol-vivant-au-jardin »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00