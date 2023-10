Chaos du monde et sérénité du Quai de Conti Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Chaos du monde et sérénité du Quai de Conti Université Ouverte de Versailles Versailles, 26 novembre 2023, Versailles. Chaos du monde et sérénité du Quai de Conti Dimanche 26 novembre, 15h00 Université Ouverte de Versailles Sur inscription Amin MAALOUF va présenter son essai : Le labyrinthe des égarés : L’occident et ses adversaires. Il nous guidera à travers un labyrinthe et donnera egalement sa réflexion sur le thème : Chaos du monde et sérénité du Quai de Conti. Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

