Yvelines Ces héros qui nous surprennent ! Université Ouverte de Versailles Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Ces héros qui nous surprennent ! Samedi 25 novembre, 16h00 Université Ouverte de Versailles Sur inscription Marc MENANT, auteur de : Les grands destins de l’histoire (Plon) et Jean-Baptiste PATTIER, auteur de : Les animaux, les héros de l’histoire (Armand Colin), débattront sur le thème de : Ces héros qui nous surprennent ! Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

