Yvelines La guerre jusqu’où ? Université Ouverte de Versailles Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. La guerre jusqu’où ? Samedi 25 novembre, 15h00 Université Ouverte de Versailles Sur inscription Olivier WIEVIORKA, auteur de Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale (Perrin/Ministère des Armées) et Jean LOPEZ, auteur de Conduire la guerre. Entretiens sur l’art opératif (Perrin) et L’armée rouge (Perrin), vont débattre sur le thème de : La guerre jusqu’où ? Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

