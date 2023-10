Au plus près du pouvoir Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Au plus près du pouvoir Université Ouverte de Versailles Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Au plus près du pouvoir Samedi 25 novembre, 14h00 Université Ouverte de Versailles Sur inscription Michèle COTTA, autrice de Ma cinquième (Bouquin) et Alain JUPPÉ, l’auteur d’Une vie française (Tallandier), vont débattre sur le thème : Au plus près du pouvoir, tout en donnant un aperçu de la vie française des dernières décennies. Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00 MICHELE-COTTA-©-FRÉDÉRIC-SOULOY-GAMMA/GAMMA-RAPHO Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Université Ouverte de Versailles Versailles latitude longitude 48.80038;2.130798

Université Ouverte de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/