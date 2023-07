GRANDS AMPHIS : » L’inconscient des animaux » Université Ouverte de Versailles Versailles, 20 novembre 2023, Versailles.

GRANDS AMPHIS : » L’inconscient des animaux » Lundi 20 novembre, 18h30 Université Ouverte de Versailles Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Au soir d’une vie consacrée à l’exploration de l’âme humaine, Freud affirme que ceux qu’il désigne comme « animaux supérieurs », qui ont notamment connu une période de dépendance dans l’enfance, ont le même appareil psychique que l’homme. Cette affirmation est rendue possible grâce à une conception du psychisme plus profonde que celles qui lient inconscient et langage. Elle fait appel à l’histoire de l’évolution et pense une commune condition des êtres vivants, nés et mortels. Si Freud extrapole sa thèse de l’inconscient, du moi et du surmoi aux animaux supérieurs, ce n’est donc en rien par anthropomorphisme. Il s’agit plutôt d’un constat, désormais étayé par l’éthologie et la psychiatrie vétérinaire, qui décrivent des conflits intérieurs et traitent de psychopathologies. ..

Venez assister à la conférence de Mme Florence Burgat, philosophe, directeur de recherche à l’INRAE, affectée aux Archives Husserl (ENS Paris).

Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:30:00+01:00 – 2023-11-20T19:30:00+01:00

