Stages vacances Jeune public / La mythologie en images Université Ouverte de Versailles Versailles, 23 octobre 2023, Versailles.

Stages vacances Jeune public / La mythologie en images 23 – 27 octobre Université Ouverte de Versailles Sur inscription – Tarif : Versaillais : 126.90 € – Non Versaillais : 169.35 €.

Date limite d’inscription : le 14 octobre 2023

Animé par Cécile Lecan, conférencière et enseignante en histoire et histoire de l’art.

A travers ces séances, l’objectif est de découvrir (ou redécouvrir), de manière ludique et imagée, les grands mythes fondateurs. Les récits seront abordés en s’appuyant sur les chefs d’œuvre qu’ils ont inspiré dans l’histoire de l’art aussi bien pendant l’Antiquité, qu’à la Renaissance ou dans l’art contemporain : sculpture, peinture, film et même jeux vidéo nous permettront de dérouler le fil de ces grands récits fondateurs. Au programme : la Création du monde, les dieux greco-romains, la Guerre de Troie, le voyage d’Ulysse, les travaux d’Héraclès… Alors en route : retournons dans le passé en compagnie des plus grands héros !

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T12:00:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T12:00:00+02:00