GRANDS AMPHIS : » Scandaleuse Sarah, la folle vie de Sarah Bernhardt » Université Ouverte de Versailles Versailles, 16 octobre 2023

La folle vie de Sarah Bernhardt, disparue il y a cent ans, le 26 mars 1923

Son nom ? Une légende. Sa vie ? Un roman truffé d’intrigues amoureuses, de scandales, de triomphes et d’exploits. Fille d’une demi-mondaine et d’un père qu’elle n’a quasiment pas connu, Sarah était programmée pour un destin misérable. Mais elle rebat les cartes. La jeune fille aux yeux de chat se ré-invente en petite idole. L’Odéon, la Comédie française : elle n’a pas vingt-cinq ans et le tout-Paris est à ses pieds.

Pour raconter ce fabuleux destin, Elizabeth Gouslan convoque Julia Bartet, grande sociétaire de la Comédie française qui fréquenta, admira et jalousa Sarah. Actrice et narratrice de ce roman vrai, Julia nous entraîne dans les coulisses du Second Empire, de la Belle Epoque et des Années Folles où, au triple galop et à cheval sur deux siècles, un monstre sacré nommé Sarah régna sans partage.

Venez assister à la conférence de Mme Elizabeth Gouslan, journaliste, dans l’auditorium de l’UOV.

