Le Groupe Interreligieux pour la Paix 78
Samedi 30 septembre, 20h30
Université Ouverte de Versailles
Participation aux frais 10 €.

Dans un flot étourdissant de paroles, le diable tente de détourner un ermite de sa vocation. La pièce sera suivie d'un débat avec les acteurs.

6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles

Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines
Lieu Université Ouverte de Versailles
Adresse 6, impasse des Gendarmes - 78000 Versailles
Ville Versailles

