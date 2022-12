Découverte de reliures alternatives Université Ouverte de Versailles, 24 avril 2023, Versailles.

Découverte de reliures alternatives 24 – 28 avril 2023 Université Ouverte de Versailles

Sur inscription – Tarif Versaillais : 118.80 € – Non Versaillais : 157.80 € Date limite d’inscription : Samedi 15 avril

Stages Adultes.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319

Animé par Muriel Morlent, artiste relieure.

Mettez à profit les périodes de vacances scolaires pour vous initier à une pratique artistique !

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les techniques de reliures simples, ne nécessitant que peu de matériel et réalisables chez vous ?

Cet atelier permet de découvrir, à contrario de la reliure classique et traditionnelle, des structures plus légères, sans presse, sans colle ou presque, par couture, découpage et pliage.

Stage animé par Mme Muriel Morlent, artisan relieure. 5 séances x 3h.

Date limite d’inscription : Samedi 15 avril.



