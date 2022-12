Stage d’initiation au dessin Université Ouverte de Versailles, 24 avril 2023, Versailles.

Stage d’initiation au dessin 24 – 28 avril 2023 Université Ouverte de Versailles

Sur inscription – Tarif : Versaillais : 105.80 € – Non Versaillais : 138.30€ Date limite d’inscription : Samedi 15 avril

Stage vacances jeune public – Initiation au dessin

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

Le stage apprendra à l’enfant à regarder et à dessiner ce qu’il voit en se basant sur l’observation et l’analyse parlée pour la relier à l’objet. Il fera « écrire » à l’enfant son dessin puis lui apprendra à travailler le volume au moyen des valeurs (3 crayons). Le stage permettra également une approche des proportions, la compréhension de l’ombre et la lumière et l’initiation à l’étalonnage.Des procédés simples et concrets aideront l’enfant à progresser selon son âge, sa sensibilité et sa personnalité.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Atelier de 5 x 2h30.

Date limite d’inscription : samedi 15 avril



