ART ET ARCHÉOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE LES GRANDS SITES, DES TEMPS ANCIENS AU CLASSICISME
Mercredi 8 mars 2023, 14h30
Université Ouverte de Versailles, Versailles

Sur inscription Cycle de 10 conférences TARIF A Versaillais : 123.86 € – Non Versaillais : 154.82 €

Les Grecs en Italie du sud : Paestum (temples doriques et peintures de la tombe du plongeur) et Tarente (trésors d'orfèvrerie)

Université Ouverte de Versailles
6 impasse des Gendarmes, entrée B
78000 Versailles

Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l'Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d'activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l'histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

PAR ANNE-MARIE TEREL, CONFÉRENCIÈRE AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, DIPLÔMÉE DE L'INSTITUT D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DE PARIS IV-SORBONNE ET DE L'ECOLE DES LANGUES ORIENTALES.

