Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence / rencontre Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes… Les animaux fantastiques dans la littérature grecque Yann Migoubert, Agrégé de lettres classiques, docteur en études grecques.

Anne-Marie Ozanam Ancien professeur de khâgne (latin grec) au lycée Henri IV.

Avec des lectures de Denis Podalydès, Acteur, scénariste, metteur en scène et écrivain, il est sociétaire de la Comédie-Française depuis 2000.

Rencontre animée par Nicolas Filicic, responsable du développement aux éditions « Les Belles Lettres » et co-organisateur du Festival des langues classiques.

